Nel nord dell’Inghilterra si trova la cittadina di Bolton, che si è trasformata in una delle location più ambite dall’industria cinematografica britannica. Bolton, la “Hollywood del Nord”, è il capoluogo dell’omonimo distretto nella Greater Manchester, con circa 140.000 abitanti, e si è conquistata questo soprannome grazie alla sua architettura perfettamente conservata e alle sue strade storiche, che attirano produzioni di BBC, Netflix e ITV in cerca di ambientazioni autentiche per i loro progetti.

Il soprannome deriva dalla straordinaria capacità di Bolton di trasformarsi in un set cinematografico naturale: l’architettura vittoriana ed edoardiana della città offre numerosi scenari già pronti all’uso per le produzioni d’epoca. Gli edifici storici presentano caratteristiche tipiche dell’epoca: facciate in mattoni rossi o pietra, decorazioni elaborate con fregi e colonne, torrette e bow windows, le classiche finestre sporgenti di quel periodo.

La città di Bolton ha origini antiche, probabilmente risalenti alla conquista normanna dell’Inghilterra, e nei secoli successivi si sviluppò come importante centro dell’industria tessile, prima della lana e poi del cotone; questa eredità industriale aggiunge ulteriore autenticità alle location, ed è particolarmente apprezzata per le serie televisive ambientate nell’Inghilterra del primo Novecento.

Tra le produzioni più celebri girate a Bolton ci sono Peaky Blinders, Happy Valley, Un gentiluomo a Mosca, The Reckoning, Ridley, Traces e Alma’s Not Normal. La città si trova nel Lancashire e più precisamente nella regione della Greater Manchester, a circa 16 chilometri a nord-ovest dal centro di Manchester. La posizione nel nord dell’Inghilterra la rende facilmente accessibile dai principali hub di trasporto britannici.

Per chi arriva in aereo, l’aeroporto più vicino è il Manchester Airport, collegato alla città tramite treni e autobus; il viaggio dura circa 45 minuti. Chi proviene da Londra può utilizzare i treni diretti dalla stazione di Euston, con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. La città è ben collegata alla rete ferroviaria nazionale, con la stazione di Bolton che serve diverse linee regionali.

Oltre ai set cinematografici, Bolton vanta diverse attrazioni degne di nota, tra cui il Bolton Museum and Art Gallery, la Smithills Hall, il Reebok Stadium, il Bolton Market Hall. Nei dintorni di Bolton c’è Manchester che offre musei, teatri e una scena culturale internazionale a breve distanza dalla città; poi, il Lake District, uno dei parchi nazionali più celebri d’Inghilterra, si trova a circa un’ora di auto andando verso nord, mentre le città storiche di Liverpool e York sono facilmente raggiungibili per gite di un giorno.