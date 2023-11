Bolsius True Scents Candela Profumata in Giara – Fragranza Vaniglia- Colore Crema – Medium – Lunga Durata di 24 Ore – Estratti Naturali – Candela Decorativa – Cera – Senza Fumo – 6.3 x 9 cm

Dal marchio

Bolsius

Candele di qualità dal 1870

Bolsius produce prodotti di qualità dal 1870. Nel rispetto delle persone e del pianeta, Bolsius ispira, connette e riscalda le persone con la magia della luce delle candele e delle fragranze.

Marchio di qualità RAL

Candele con marchio di qualità RAL: alta qualità, alto valore pratico e sicurezza.

Durata: +/-24 h

Fragranza: vaniglia, ricca e “cremosa”, con estratti naturali; profumo di alta qualità piacevolmente ispirato alla natura; profumo fedele a quello dell’ingrediente reale.

Made in eu/prodotto in europa con certificato ral a garanzia di salute e sicurezza: utilizzo di materiali sicuri e di materie prime che assicurano una corretta combustione del prodotto, stoppini di alta qualità in cotone privi di impurità, fuliggine e gocciolamento ridotti al minimo

Prodotto da Bolsius, il primo produttore europeo di candele, in stabilimenti certificati ISO9001 e brc Global standard for Consumer product (grado a)