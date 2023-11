Bolsius True Scents Candela a Colonna Profumata – Fragranza Mela e Cannella – Colore Caramello – Lunga Durata di 33 Ore – Estratti Naturali – Candela Decorativa – Cera – 12 x 5.8 cm

Scegli la tua fragranza preferita dalla collezione True Scents di Bolsius. True Scents combina fragranze iconiche con estratti naturali. Fatto con amore per le persone e il pianeta. Con cera vegana naturale e zero olio di palma o grasso animale. Sperimenta la pura esperienza di fragranza di queste fragranze alla moda e dei classici moderni comodamente da casa tua!

Fragranza: Mela e CannellaMade in EU. ” Con estratti naturali Con cera vegana naturale Senza olio di palma Senza grasso animale Pura esperienza di fragranza”Bolsius produce candele di qualità dal 1870 e utilizza solo le materie prime migliori e più naturali. Ogni candela Bolsius è realizzata in Europa con maestria artigianale e prodotta in modo sostenibile. Realizzato con cera vegana naturale e zero olio di palma, con amore per le persone e il pianeta. Le candele profumate Bolsius utilizzano vetro riciclabile e non gocciolano o non cola. Lo stoppino di cotone è intrecciato in modo tale che la tua candela bruci sempre con una fiamma stabile. Tutte le fragranze sono state sviluppate in collaborazione con le case di essenze francesi per garantire la migliore esperienza di fragranza nel comfort della propria casa.