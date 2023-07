Bolsius True Citronella – Maxi luci profumate – Citronella – 8 pezzi – Candele per esterni – Cera naturale – con estratti naturali – Senza olio di palma

Descrizione Prodotto

Vera citronella

Le candele alla citronella Bolsius: Goditi serate estive all’aperto eleganti e spensierate!

Colore:

Giallo corallo verde Giallo Giallo

Durata della

40 ore 40 ore 40 ore 8 ore 4 ore

Confezione:

6 6 6 8 144

Fragranza

Citronella Citronella Citronella Citronella Citronella

Le candele di qualità si riconoscono dalla loro lunga durata e dall’utilizzo delle migliori materie prime. Poiché lo stoppino in cotone dei lumini è intrecciato, la fiamma rimane stabile. Le candele profumate Bolsius sono sviluppate con estratti naturali e diffondono il loro profumo per un lungo periodo di tempo.

Goditi la freschezza naturale della citronella! Una fragranza senza tempo e riconoscibile che si diffonde delicatamente, per serate suggestive all’aperto.

Con i lumini alla citronella della collezione Bolsius creerete un’atmosfera e comodità all’aria aperta. Così potrete godervi la luce della candela naturale e un fresco profumo nel vostro giardino, balcone o terrazzo.

Dal 1870, Bolsius produce prodotti di qualità che creano un’atmosfera accogliente. Lo facciamo con passione, abilità artigianale e amore per l’uomo e l’ambiente. Bolsius ispira, collega e riscalda le persone con l’incantesimo della luce della candela e dei profumi che stimolano i sensi. In questo modo renderete ogni momento speciale. Per voi stessi e per tutti coloro che vi circondano

4,99 €