Bolsius Candela Profumata in Vetro 63/90 mm Medium, Colore Crema, Fragranza Vaniglia, True Scents

Descrizione Prodotto

Bolsius – Candela profumata in vetro

Ciò che si vede è ciò che si sente! Con estratti naturali e un occhio di riguardo per la qualità, in modo che possiate godere del vostro profumo preferito il più a lungo possibile.

Brucia il tempo

24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore 24 ore

Pacchetto

1 1 1 1 1 1

Profumo

Vaniglia Lavanda Legno di Oud Melograno Magnolia Peonia

Dimensione

Piccolo, Medio, Grande Piccolo, Medio, Grande Piccolo, Medio, Grande Piccolo, Medio, Grande Piccolo, Medio, Grande Piccolo, Medio, Grande

Colore

Bianca Viola Marrone Rossa Rosa Chiaro Rosa

Durata: +/-24 h

Fragranza: vaniglia, ricca e “cremosa”, con estratti naturali; profumo di alta qualità piacevolmente ispirato alla natura; profumo fedele a quello dell’ingrediente reale.

Made in eu/prodotto in europa con certificato ral a garanzia di salute e sicurezza: utilizzo di materiali sicuri e di materie prime che assicurano una corretta combustione del prodotto, stoppini di alta qualità in cotone privi di impurità, fuliggine e gocciolamento ridotti al minimo

Prodotto da Bolsius, il primo produttore europeo di candele, in stabilimenti certificati ISO9001 e brc Global standard for Consumer product (grado a)