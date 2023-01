Bolsius Candela Profumata in Giara 95/95 mm Large, Colore Rosso, Fragranza Melograno, True Scents

P bolsius candela profumata di alta qualità contenuta in un’elegante giara in vetro; la stessa candela è disponibile anche in un bicchiere in vetro nel formato small o medium. Può durare accesa anche sino a 43 ore rilasciando una piacevolissima profumazione che rende più gradevole e invitante la tua casa e tutti gli ambienti del tuo quotidiano. P e’ disponibile in 12 distinte profumazioni formulate con estratti naturali, fragranze di alta qualità che coprono nella loro varietà tutto lo spettro olfattivo. Prova le tutte p attingi dalla gamma true scents se prediligi profumi direttamente ispirati alla natura: magnolia, soffice e fiorita, lavanda, aromatica e fresca, vaniglia, ricca e cremosa, peonia, fresca e fiorita, oud wood, ricca e “legnosa” o melograno, fruttata e fresca. P opta per la gamma true moods se invece sei alla ricerca di un profumo più sofisticato e complesso: so relaxed (lavanda camomilla), in balance (tè bianco con foglie di menta), g cosy (mela al forno cannella), new energy (pompelmo e zenzero), feel happy (mango e bergamotto) o pure romance (rosa e ambra). P nelle stesse profumazioni prova anche le tealights, le candele pillar o le cialde di cera profumata, prova i nostri diffusori di aromi a bastoncini e, solo nella versione true moods, gli spray per l’ambiente. P la è bolsius, primo produttore europeo di candele, leader di qualità nell’home ambiance. P bolsius ti raccomanda, ogni volta che accendi una candela, di fare tesoro di tutti gli accorgimenti di utilizzo riportati sulle sue confezioni, per il tuo benessere e per la tua piena sicurezza.

Durata: +/-43 hFragranza: melograno, fruttata e fresca, con estratti naturali; profumo di alta qualità piacevolmente ispirato alla natura; profumo fedele a quello dell’ingrediente realeMade in eu rodotto in europa con certificato ral a di salute e sicurezza: utilizzo di materiali sicuri e di materie prime che assicurano una corretta combustione del prodotto, stoppini di alta qualità in cotone privi di impurità, fuliggine e gocciolamento ridotti al minimoProdotto da bolsius, il primo produttore europeo di candele, in stabilimenti certificati iso9001 e brc global standard for consumer product (grado a)