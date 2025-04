Bologna verso la finale di Coppa Italia: con l’Empoli finisce 3-0

Il Bologna trionfa 3-0 contro l’Empoli nel match di andata della semifinale di Coppa Italia, mettendo un piede in finale prima della sfida di ritorno al Dall’Ara il 24 aprile. La squadra di Italiano chiude il primo tempo in vantaggio di due reti, grazie ai gol di Orsolini al 23′ e Dallinga al 29′. In avvio di secondo tempo, Dallinga segna nuovamente al 51′, portando il punteggio sul 3-0.

Il Bologna inizia con slancio: già al 2′ Orsolini prova un diagonale che termina a lato. Il vantaggio arriva al 23′ con un cross di Odagaard, sul quale Orsolini si inserisce e batte Seghetti. Poco dopo, al 29′, Dallinga finalizza un passaggio filtrante di Ndoye per il raddoppio. L’Empoli si fa vedere sporadicamente, con un tentativo di Solbakken, parato in tuffo da Skorupski.

Nel secondo tempo, il Bologna riprende il controllo della partita: al 51′, Ndoye serve Dallinga che segna facilmente, siglando la sua doppietta. L’Empoli cerca di reagire, con Colombo che serve Gyasi, ma il suo tiro sfiora il palo. Orsolini ci riprova al 68′ ma Seghetti è attento. Il Bologna continua ad attaccare, con un’opportunità di Freuler per Miranda, che costringe Seghetti ad un altro intervento.

Negli ultimi minuti, il Bologna prova a dilagare: Ferguson colpisce il palo all’85’ e Dallinga manca di poco il gol personale con un colpo di testa bloccato sulla linea. Alla fine, Cambiaghi tira potentemente, ma il pallone si stampa sul palo. L’Empoli non riesce a reagire, chiudendo così una serata difficile.