Bologna sperimenta soluzioni innovative per il risparmio idrico

A Bologna sono state testate tre innovative soluzioni per il risparmio e il riuso dell’acqua, con l’obiettivo di creare modelli replicabili in altre città. Le iniziative includono un’aiuola rialzata con riserva d’acqua, una torre per la coltivazione idroponica e una cisterna per la raccolta delle acque piovane. Questi progetti rientrano nel programma pilota “Acqua in circolo”, che coinvolge ENEA, il Comune di Bologna, Anci Emilia-Romagna e Green City Network, nell’ambito del progetto europeo NiCE.

Per un anno, ENEA ha gestito un “Urban Living Lab” aperto al pubblico, dedicato al risparmio idrico e fornendo consigli pratici su come utilizzare l’acqua in maniera efficiente in casa e nei giardini. Le soluzioni sono state sviluppate con il supporto di “Aquaponic Design”, uno spin-off dell’università di Bologna.

Successivamente, tre gruppi di cittadini hanno partecipato alla sperimentazione. L’aiuola con riserva d’acqua è stata posizionata negli orti comunali di via Saragozza, la torre idroponica nel Dipartimento di Ingegneria civile dell’università, e la cisterna per l’acqua piovana all’interno del co-housing Porto 15, dotata di un sistema di fitodepurazione. I partecipanti hanno monitorato l’efficacia delle soluzioni, collaborando con esperti per individuare miglioramenti.

Oltre all’“Urban Living Lab”, ENEA ha organizzato uno “School Living Lab” con incontri in alcune scuole elementari e medie, dove si sono discussi metodi di risparmio idrico. Gli studenti delle medie hanno anche raccolto dati sulla crisi idrica, coinvolgendosi attivamente nel monitoraggio dei consumi domestici.

I risultati delle attività saranno presentati in un evento durante la fiera Ecomondo a Rimini.