Bologna, si ferma Ndoye

Dan Ndoye si è infortunato nell’ultima partita vinta dal Bologna contro l’Atalanta. Una brutta tegola per i fantallenatori che stavano cominciando ad apprezzare le doti dell’esterno anche in chiave bonus.

Oggi si avrà la conferma ufficiale dopo gli esami strumentali, ma è praticamente certo che Ndoye dovrà restare ai box fino a febbraio. Se fosse confermata la lesione muscolare di secondo grado, lo stop sarebbe di almeno sei settimane, quindi fino alla metà del mese. Di sicuro salterà Udinese, Genoa, Cagliari, Milan e probabilmente Sassuolo, oltre al quarto di finale di Coppa Italia con la Fiorentina (e dunque forse non la sfida di Serie A coi viola che sarà recuperata il 14 febbraio, visto l’impegno dei gigliati in Supercoppa), realistico ipotizzare un rientro per Bologna-Lecce dell’11 febbraio.

Un vero peccato, per Motta e per i fantallenatori, visto che Ndoye era in evidente crescita, aveva trovato continuità di rendimento e minutaggio e si stava inserendo alla grande. Ci sono però anche due buone notizie per il tecnico felsineo: il recupero di Orsolini

che proprio con l’Atalanta è tornato a mettere minuti nelle gambe, peraltro incidendo subito in maniera pesante con l’assist da angolo per l’1-0 decisivo di Ferguson. Occhio anche a Urbanski che nelle prossime settimane sarà la prima alternativa in quella zona di campo. Migliora anche Karlsson

che, quando sarà in condizione, contenderà il posto a Saelemaekers sulla corsia sinistra.

Fantacalcio.it per Adnkronos