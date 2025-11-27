Bologna-Salisburgo in Europa League

Il Bologna ospita il Salisburgo nella quinta partita della fase a gironi di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. Rispetto all’ultima vittoria contro l’Udinese, il tecnico del Bologna, Italiano, ha apportato alcune modifiche alla formazione titolare: Lucumì torna al centro della difesa, mentre Zortea è stato confermato titolare a destra. In attacco, Bernardeschi è stato schierato a destra, con Orsolini in panchina. Dallinga è stato scelto come centravanti fin dal primo minuto, con Odgaard alle sue spalle. A centrocampo, la coppia titolare è composta da Pobega e Ferguson. Il tecnico del Bologna, Italiano, ha espresso la sua determinazione a qualificarsi per la prossima fase della competizione.