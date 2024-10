Bologna, quando torna Ferguson? Spunta la data

Lewis Ferguson sta per tornare in campo, ed è una notizia attesa dai tanti fantallenatori che, nonostante il suo grave infortunio subito ad aprile, lo hanno deciso di acquistare nelle aste. Nel mese di settembre, il calciatore ha fatto sapere che il suo rientro era imminente, il che ha suscitato speranza tra i fan e gli esperti del settore.

Dopo la sosta per le Nazionali, ci si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute. Il 15 ottobre, Ferguson dovrà sostenere un test attitudinale, il quale servirà a valutare se sarà pronto per tornare a giocare. Il suo rientro potrebbe coincidere con la sfida di Champions League contro il Monaco, programmata per il 5 novembre. In alternativa, potrebbe tornare in campo per la successiva partita di campionato contro la Roma.

La squadra, il Bologna, tiene a cuore la situazione di Ferguson e la cautela è la parola d’ordine in questo momento. Dopo mesi di recupero e duro lavoro presso l’Isokinetic, Ferguson sembra pronto a fare il suo ritorno, ma il club potrebbe optare per attendere qualche giorno in più per garantire il suo pieno recupero, evitando rischi inutili.

Il contesto in cui Ferguson sta rientrando è di grande importanza, visto che il suo contributo è ritenuto cruciale per le ambizioni del Bologna nella stagione. Il periodo di riabilitazione è stato lungo e difficile, ma ora sembra che i progressi compiuti possano consentirgli di rivedere il campo da gioco. I fantallenatori sperano di vederlo in azione il prima possibile, poiché la sua presenza potrebbe fare la differenza nelle prossime partite.

In sintesi, mentre la data esatta del rientro di Ferguson rimane incerta, ci sono segni incoraggianti che fanno pensare a un recupero imminente. La società è intenzionata a non forzare i tempi, ma ci si aspetta che il giocatore possa contribuire presto sia in Champions che in campionato, completando così un processo di recupero che ha preso molto tempo ma che ora sembra avviato verso una conclusione positiva.