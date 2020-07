“Io e Gattuso simili”

– “Se con questa squadra siamo decimi e vogliamo andare in Europa ci manca qualcosa”. Alle porte c’è il Napoli, ma per Sinisa Mihajlovic è già tempo di guardare alla prossima stagione. Il tecnico passa la palla al club: “Non li fisso io gli obiettivi, è la società che deve decidere cosa fare e io mi comporto di conseguenza. Sono un allenatore ambizioso e mi piacerebbe lottare per arrivare in Europa ma sicuramente per farlo, oltre al cambiamento mentale, serve qualità. Decide la società, ma è ancora presto per parlarne, in queste partite tutti giocheranno e poi alla fine si vedrà chi mi dà più garanzie dal punto di vista mentale, chi è più simile a me”, chiosa l’allenatore serbo.

Al Dall’Ara arriva un Napoli che con Gattuso ha cambiato marcia: “Io e Gattuso siamo simili: abbiamo giocato con passione e la stessa passione cerchiamo di trasmetterla da allenatori. È uno degli allenatori in circolazione che ha più polso. Era la cosa che serviva al Napoli: dare regole e disciplina motivando i giocatori al punto giusto. Sia io che lui amiamo dedicarci a questo sport con tutta l’anima. È anche un modo per distrarti e dimenticare le cose brutte della vita. Cerchiamo di concentrarci sulle cose positive, sullo stare in campo con i giovani e insegnargli la vita. D’altronde il calcio è una metafora della vita…”.

“Alcuni giocatori devono svegliarsi”

Il Bologna, malgrado l’alto livello dell’avversario, proverà a cancellare l’amarezza per essersi fatto rimontare da 0-2 a 2-2 nei minuti finali a Parma: “Non voglio tornare sulla partita di Parma”, puntualizza Mihajlovic. “È stata una sosta dal percorso di crescita che abbiamo intrapreso l’anno scorso dove può succedere che prendi 2 gol in 2′. A me non è mai successo né da giocatore né da allenatore però sono cose che servono per riflettere. Se vogliamo ambire a qualcosa di più di metà classifica dobbiamo cambiare atteggiamento mentale”. Miha striglia Skov Olsen, Svanberg e Orsolini: “Domani Skov Olsen giocherà titolare. Le possibilità gliele ho offerte, ora voglio che mi restituisca qualcosa indietro. Non sono contento di lui e questo discorso vale anche per Svanberg e Orsolini. Questi ragazzi devono darsi una svegliata’”.

“Insigne? Spero che si spaventi di Mbaye”

Infine, una battuta su Insigne e sulla fascia sinistra del Napoli: “Spero di mandare qualcuno in albergo così gonfiano Insigne e magari non gioca. Si gioca uno contro uno, noi mettiamo Mbaye che è uno cattivo. Io quando lo vedo in viso ho paura, spero che ne abbia anche lui…”.