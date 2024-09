Bologna, maltempo e allerta per il torrente Savena: scuole chiuse

Il 18 settembre 2024, Bologna è stata colpita da un allerta maltempo, con il torrente Savena che ha visto un innalzamento del suo livello a causa delle forti piogge. In risposta alla situazione critica, il Comune ha ordinato l’evacuazione di alcune abitazioni e la chiusura di scuole medie e superiori, estendendo la chiusura anche ad altre istituzioni. L’allerta meteo rossa è stata proclamata in diverse zone della regione, con il monitoraggio attivo per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le condizioni sono particolarmente gravi anche in Romagna. Il sindaco di Castel Bolognese, Luca della Godenza, ha espresso preoccupazione sulla situazione, sottolineando il costante aumento del livello del fiume, che ha raggiunto i 6,19 metri a Tebano. Ha annunciato la mobilitazione delle Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco e l’intervento della Polizia Locale, che utilizzerà un megafono per informare i cittadini. Della Godenza ha evidenziato che il rischio di danni è notevolmente più alto rispetto all’anno precedente, descrivendo l’attuale emergenza come una situazione di grave allerta. Ha sottolineato che, nonostante gli sforzi per riparare i danni dell’alluvione passata, ci sono ancora molte sfide da affrontare, tra cui il deterioramento delle colline e l’erosione del suolo dovuta alle forti piogge.

Il sindaco ha lanciato un appello ai residenti, invitandoli a rimanere in casa e a salire ai piani alti degli edifici per garantire la propria sicurezza. Ha raccomandato di tenere i cellulari carichi e di seguire attentamente le indicazioni fornite dalle autorità. La situazione attuale è descritta come un’emergenza estrema, e il sindaco ha richiesto la massima collaborazione da parte della popolazione per affrontare questa crisi, evidenziando la necessità di un approccio più sistemico per gestire i rischi idrogeologici della zona.

In sintesi, la regione sta vivendo un momento critico a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con la mobilitazione delle autorità e un forte appello alla prudenza da parte dei funzionari locali per proteggere la sicurezza dei cittadini.