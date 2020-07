“In casa dobbiamo trovare un maggiore equilibrio”

– “Spero che a settembre tornino i tifosi allo stadio. Altrimenti sarebbe meglio non giocare: manca l’atmosfera della partita”. Alla vigilia della gara con il Lecce, che ha poco significato per un Bologna già salvo, Sinisa Mihajlovic guarda avanti e sottolinea: “Giocare senza pubblico è uno ‘schifo’. Non è una questione di minori motivazioni. È una cosa molto importante perché chi fa questo sport vive per dare soddisfazioni alla gente e condividere le proprie emozioni assieme ai tifosi”.

Il Bologna è atteso da una gara difficile visto che il Lecce ha bisogno dei 3 punti per restare in corsa per la salvezza. “Loro verranno qui con la voglia di far bene. È importante non sottovalutarli e sbagliare atteggiamento. Se pensiamo di vincere perché loro sulla carta sono meno forti di noi non succederà. Dobbiamo cercare di far punti”. Sinisa Mihajlovic è contento del campionato disputato dal suo Bologna, ma vuole un cambio di passo rispetto a quanto visto nelle ultime gare disputate al Dall’Ara: “Bilancio? Nonostante tutto, tra la mia malattia e lockdown, abbiamo fatto un salto di qualità rispetto allo scorso anno, stando sempre nella parte sinistra della classifica e salvandoci con largo anticipo. Quello che è andato mano bene sono state le partite in casa. Dobbiamo trovare un giusto equilibrio, lavorando sulla testa e sulla mentalità. Adesso abbiamo le ultime due partite interne e cercheremo di fare il massimo”. Nelle ultime uscite ha dato spazio anche a calciatori che nella prima parte di stagione non erano scesi in campo con continuità: “Con questo caldo giocare ogni tre giorni non è calcio. I valori sono un po’ falsati. I ragazzi che sono sotto esame e che hanno giocato meno degli altri devono cogliere l’occasione, visto che chiaramente i compagni non possono giocare ogni partita”.

Liverani: “Per vincere dovremo limitare gli errori”

Liverani, dal canto suo, sa che ha il Lecce ha un solo obiettivo: “Abbiamo solo un risultato possibile: lo sappiano bene, anche se risulta evidente che non dipende soltanto da noi. Da qui fino alla fine dobbiamo fare il nostro e vincerle tutte, senza pensare agli altri”. La vittoria contro il Brescia è stato un toccasana, anche se il distacco dal Genoa è rimasto sempre di 4 punti (5 se si considerano gli scontri diretti a sfavore): “Abbiamo fatto bene, giocando con grande personalità – prosegue l’allenatore -. Ottimo primo tempo, nel secondo siamo andati in difficoltà: anche domani dovremo essere bravi a limitare al massimo gli errori”.

“A Mihajlovic non piace perdere, ci renderà la vita dura”

Un osso duro il Bologna, che rispecchia la personalità del suo allenatore: “Le partite ogni 2-3 giorni si vivono su disattenzioni, ora gli errori sono poi difficili da recuperare: farà molto caldo domani e la gestione della partita sarà importante – continua -. Mihajlovic è abbastanza uguale a me, non gli piace perdere nemmeno a biliardino o con suo figlio. Sarà una gara vera e combattuta, noi dobbiamo raggiungere l’obiettivo che loro hanno già raggiunto, ma per farlo dobbiamo disputare una gara straordinaria”. Liverani ha tutti a disposizione tranne Deiola: “Tolto Rossettini, che per il problema che ha avuto non potrà giocare, tutti gli altri verranno valutati giorno dopo giorno e, se ci dovesse essere la possibilità, li utilizzeremo. Lapadula non si allena da tempo a pieno regime: lo ringrazio per lo spirito che ci sta mettendo, ma sappiamo che non è il Lapadula pre-lockdown”.