Bologna sgomma al via

Due partite una per tempo, per vedere il Bologna superare il primato di punti realizzati nell’era Saputo (45) e accompagnare mestamente il Lecce alla sconfitta. Immeritata, sia chiaro, ma il Lecce ha la colpa di mettersi a giocare dopo una sciagurata partenza. E alla fine i dividendi ne risentono, e la situazione si fa drammatica.

Pronti via, ti aspetti un Lecce con il sangue negli occhi e invece… in cinque minuti prende ben due ceffoni. Pum, pum, ko al primo round. Barrow, di tacco, serve sotto misura Palacio che si districa sullo stretto come può farlo solo un grande attaccante, e fa 1 a 0; poi Soriano in campo aperto, su ripartenza ha il tempo anche di prendere la mira e di infilare l’angolino basso: 2 a 0! Il monologo continua, il Lecce fa poco e non difende. Barrow è una gioia per gli occhi, riparte, si mette in proprio, si avvicina all’area e scarica un diagonale. Gabriel è salvato dal palo. Ancora Gabriel che si produce in un paio di parate importanti, una soprattutto su un tiro radente di Skov Olsen. Il Lecce attacca con timidezza, ma senza demordere.

Ha da passare la nottata… E poi c’è la difesa del Bologna che si produce in una specialità della casa, l’uscita a vuoto di Skorupski, my day my day, la radio non risponde, scontro tra il portiere e Dijks, tiro accartocciato di Lapadula, e il portiere smanaccia, togliendo di fatto il pallone dalla disponibilità di Mbaye e di Danilo sulla linea e apparecchiando il gol di Mancosu che di petto riaccende le speranze salentine. Due a uno. Profetica, un attimo prima, la voce di Mihajlovic sulle abituali amnesie dei suoi, là dietro: se continuate così – dice – prendiamo gol. Il match è corretto, Calvarese non ha molte difficoltà, discutibilissima la gestione dei cartellini. Ammonito il solo Palacio per un fallo fortuito, perdonato un intervento di Tachtsidis, punitivo su Svanberg. E i nordici, si sa, non fanno scene…

Un altro Lecce dopo il riposo

Il gol mette le ali al Lecce. Un’altra squadra dopo l’intervallo, Liverani si è fatto sentire, i salentini entrano in campo con un altro passo, impongono il gioco, questione di doppia personalità situazione in cui anche il Bologna ci mette del suo. Troppo bello nel primo tempo, il club felsineo, davvero inguardabile dopo, quando dalla panchina comincia la girandola dei cambi.

Falco da Oscar

Il Lecce prova a volare con… Falco dopo 7′ fa le prove generali del gol del pareggio, spostandosi la palla, pensate, sul destro e scagliando un tiro deviato sull’incrocio dei pali da Skorupski. Donati disinnesca una fuga per la vittoria di Barrow, e poco dopo l’ora – non avendo raccolto dai nuovi innesti nuova linfa – il Bologna subisce il gol del pareggio. Skorupski, dopo aver bloccato a terra un diagonale di Mancosu, in azione di contropiede e netta superiorità, si deve arrendere al 66′ al tiro del solito Falco – salito prepotentemente in cattedra. L’ex si accentra e scaglia una bordata sotto l’incrocio: 2 a 2.

L’inerzia è tutta in mano dei salentini, Skorupski blocca a terra un colpo di testa di Lapadula, il Bologna non riparte più, un tiro di Mancosu esce di pochissimo, ma dopo un colpo di testa di Barrow in controtempo fuori di poco, Falco trova il corridoio giusto per il sorpasso, minuto 86′.

Finale thriller

Succede tutto e il contrario di tutto. Sul tiro di Falco, Skorupski si è arreso ma viene salvato sulla linea da Krejci che, nell’occasione, si infortuna. Minuti finali drammatici, sei minuti di recupero, Lecce tutto sbilanciato, al 93′ Barrow monetizza un tre contro uno dopo un clamoroso rigore in movimento sbagliato da Santander.

Il Lecce circonda l’arbitro, l’azione è originata da una lieve trattenuta di Denswil su Mancosu in area. Palese. Il Var verifica (c’è Giacomelli): conferma il gol. Mors tua vita mea, la crew decide per lasciare tutto com’è.

Vince il Bologna, il Lecce è sconfitto, oltre i demeriti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks (11′ st Krejcì), Medel, Svanberg (11′ st Poli), Skov Olsen (11′ st Orsolini), Soriano (34′ st Santander), Barrow, Palacio (24′ st Sansone). All.: Mihajlovic.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel, Donati (14′ st Rispoli), Lucioni, Paz (34′ st Meccariello), Dell’Orco, Mancosu, Tachtsidis (14′ st Petriccione), Barak, Falco, Saponara (14′ st Majer), Lapadula. All.: Liverani.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Reti: nel pt 2′ Palacio, 5′ Soriano, 47′ Mancosu; nel st 21′ Falco, 48′ Barrow.

Note: Ammoniti: Palacio, Rispoli, per gioco scorretto. Angoli: 9-6 per il Bologna. Recupero: 2′ e 6′.