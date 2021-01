Bologna – Insulti contro gli ebrei, l’immagine di Hitler, la derisione su Auschwitz: una galleria degli orrori quella ricevuta sul telefono da Diego Papouchado, bibliotecario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di Bologna. “La memoria è andata subito a mio nonno, ai miei genitori perseguitati e a una bisnonna sparita nel nulla nel periodo della persecuzione nazi-fascista contro gli ebrei – la sua reazione – Anche se non l’ho vissuta sulla mia pelle, porto addosso il peso di questa eredità di persecuzioni. Trovarmi sul telefono quelle cose è intollerabile».

Diego Papouchado è autore di diversi libri, saggi e articoli sulla storia del popolo ebraico, mentre “quelle cose” sono una serie di meme e vignette di gusto pessimo e chiaro stampo antisemita (ma non mancano le offese per neri e disabili) inviate su un gruppo Whatsapp da un numero sconosciuto.

Immagini di Hitler che irridono la fine dei sei milioni di ebrei sterminati dall’Olocausto, treni che annunciano sorridenti “prossima fermata: Auschwitz”, stelle ebraiche associate allo stato gassoso. Messaggi che Papouchado ha denunciato alla polizia postale e al Centro Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Perché, rimarca, “non bisogna tacere”.

Il 50enne spiega di essere stato inserito nella chat, intitolata genericamente Natale4, “a mia insaputa e senza permesso. Tempo fa sono andato a fare la pulizia dei denti in una clinica dentale di Bologna, credo che abbiano preso il mio numero da lì perché la prima immagine inviata è quella della sala d’aspetto. Mentre in tanti si chiedevano il motivo della creazione di questo gruppo Whatsapp, un numero ha iniziato a mandare sticker dal tono razzista, antiebraico e con la figura tristemente ridicolizzata di Stephen Hawking sulla sedia a rotelle. Ovviamente non erano rivolti a me perché questo tizio non sapeva chi fossi, ha inviato a caso. Ma il ricordo dei miei genitori e di mio nonno perseguitati verso la fine della guerra mi è tornato in mente e non ci ho più visto”.

Papouchado ha quindi scritto alla Postale di Bologna, oltre che al CDEC milanese, allegando gli screenshot e il numero incriminato. Ora, dopo aver letto del raid nazista contro la scrittrice Lia Tagliacozzo, che durante la presentazione di un libro su Zoom è stata pesantemente insultata con frasi razziste e antisemite, ha scelto di rendere pubblica la storia.

“Ritengo dovere civico denunciare ogni rigurgito di antisemitismo. Credo che questo numero, vistosi inserito nel gruppo senza permesso, abbia pensato di riscaldare la situazione utilizzando quelle vignette per provocare. Ha trovato terreno per amplificare idee e vignette di cui non capisce neanche il significato e il dolore. L’antisemitismo, il razzismo, l’omofobia e il disprezzo verso la disabilità sono più diffusi di quanto si possa pensare e devono essere monitorati e combattuti con costanza”.