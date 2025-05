Bologna-Juventus 1-1, Serie A, gol di Thuram e Freuler. La classifica

Pareggio nello scontro diretto di Champions tra Bologna e Juventus, con il match al Dall’Ara terminato 1-1 nella 35esima giornata di Serie A. La Juventus, in vantaggio con Khephren Thuram nel primo tempo, ha visto il Bologna pareggiare nella ripresa grazie a Remo Freuler. Questo punto permette al Bologna di salire al quarto posto a 63 punti, affiancando Roma e Lazio, mentre la Juventus scivola in settima posizione a un punto dai bianconeri.

Nel primo tempo, il Bologna inizia con grande forza, mettendo sotto pressione la Juventus. I rossoblù creano diverse occasioni da corner ma a trovare il vantaggio sono i bianconeri: al 9′, un tiro di Thuram, non trattenuto dal portiere Skorupski, porta la Juve in vantaggio. Dopo il gol, il Bologna fatica a reagire, e la Juve guadagna fiducia, anche se non riesce a chiudere il match. Negli ultimi minuti della prima frazione, il Bologna protesta per un potenziale rigore su Freuler, ma l’arbitro non concede il penalty.

Nella ripresa, il Bologna aumenta l’intensità e al 54′ trova il pari con un gol di Freuler, assistito da Dallinga. La Juventus risponde subito, ma Skorupski salva un tiro pericoloso di Nico Gonzalez. La Juve ha una grande occasione al 76′, ma un difensore riesce a salvare sulla linea. Negli ultimi minuti, il Bologna sfiora il gol, ma il match termina 1-1, lasciando entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi in campionato.