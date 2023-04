Bologna-Juve, primo rigore assegnato dalla sala Var

Il monitor in campo non funziona, la decisione viene presa a Lissone

Primo rigore assegnato direttamente dal Var in Serie A. Il Bologna sblocca il risultato al 7′ contro la Juventus con un penalty concesso dalla sala Var, che interviene per rimediare al mancato funzionamento del monitor a disposizione dell’arbitro Sozza. Il direttore di gara non può rivedere l’episodio che coinvolge Orsolini e Danilo. Dalla sala Var, arriva il verdetto: l’intervento del difensore bianconero viene giudicato falloso, l’arbitro ‘riceve’ la comunicazione dalla control room di Lissone e assegna il rigore che Orsolini trasforma.