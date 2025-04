Bologna-Inter 1-0, rimessa laterale irregolare? L’ira di Inzaghi

Sconfitta e polemiche per l’Inter, che oggi, domenica 20 aprile, perde 1-0 contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. A fine partita, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha espresso il suo nervosismo, non solo per la prestazione sottotono della sua squadra, influenzata anche dalle recenti fatiche di coppa, ma anche per alcuni episodi controversi. Inzaghi ha criticato l’ultima rimessa laterale, considerandola battuta 12 o 13 metri più avanti del dovuto, contribuendo al nervosismo dei suoi giocatori: “È un dato oggettivo e può essere convalidato”, ha detto.

Il gol decisivo è arrivato proprio da quella rimessa laterale, con Orsolini che ha segnato in pieno recupero, regalando al Bologna tre punti cruciali per le loro ambizioni di qualificazione in Champions e riaprendo la corsa per lo scudetto. Inzaghi ha sottolineato che la squadra doveva difendere meglio in quella situazione: “Dovevamo essere più bravi su quella rimessa finale e coprire meglio,” ha affermato. Inoltre, ha riconosciuto il lavoro dell’arbitro Andrea Colombo, pur affermando che non doveva diventare un alibi per la sconfitta. “Il Bologna ha fatto quello che doveva fare, ma dispiace perdere in questo modo”, ha concluso Inzaghi, esprimendo il dispiacere per il risultato e per l’atteggiamento della sua squadra in campo.