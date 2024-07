Bologna, in arrivo Cambiaghi

Lo scorso anno un solo gol in campionato, ma la sensazione costante che il suo talento possa sbocciare da un momento all’altro. Trattativa chiusa per Nicolò Cambiaghi al Bologna. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante italiano sta per trasferirsi alla corte di mister Italiano dopo le ultime stagioni positive con la maglia dell’Empoli. Sono già state fissate le visite mediche con Cambiaghi che dovrebbero andare in scena nelle prossime ore.

Le cifre dell’accordo tra Bologna e Atalanta per il cartellino di Cambiaghi dovrebbero aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro più bonus, di facile raggiungimento. Nelle casse della Dea dovrebbero entrare quasi 12-15 milioni per la cessione a titolo definitiva del giovane attaccante.

Sicuramente un prospetto da tenere in grande considerazione nelle prossime aste. Italiano fa esprimere al meglio gli attaccanti e con la Champions League anche chi parte inizialmente dietro nelle gerarchie può avere tanto spazio in campionato.