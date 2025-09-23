Bologna, il gioiello italiano che attrae viaggiatori in estate

L’estate ha portato un nuovo record per il turismo italiano, con Bologna che si conferma una delle mete più popolari. Secondo Parclick.it, le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 24% rispetto all’estate precedente, segnando un forte incremento nei viaggi e negli spostamenti.

Bologna si posiziona al ventesimo posto tra le 30 destinazioni più cercate dagli italiani, subito dopo Bari e prima di Brindisi e Cagliari. Questo risultato evidenzia l’importanza del capoluogo emiliano nel panorama turistico nazionale ed europeo.

Negli ultimi anni, Bologna ha attratto sempre più visitatori grazie alla sua combinazione di arte e cultura e alla sua reputazione gastronomica. I portici, patrimonio Unesco, si affiancano a piatti tipici come le tagliatelle al ragù e i tortellini, attirando turisti sia italiani che stranieri.

Non solo soggiorni prolungati, ma anche city break: la sua posizione centrale e i rapidi collegamenti via treno e aereo ne fanno una scelta comoda per brevi fughe. Questo trend ha incrementato le ricerche di parcheggi, con picchi tra giugno e agosto.

Le tendenze nel turismo estivo mostrano che gli italiani hanno continuato a viaggiare, con mete balneari come Catania, Lampedusa, Napoli e Palermo in cima alla lista. All’estero, Parigi, Amsterdam e Londra dominano le preferenze.

Inoltre, cresce anche il settore degli affitti brevi, con un aumento significativo delle presenze turistiche. A Bologna, la domanda di appartamenti turistici è in continua espansione, sollevando interrogativi su sostenibilità e regolazione del settore, specialmente a causa delle recenti dichiarazioni del sindaco riguardo ai limiti sugli affitti brevi.

La presenza di Bologna tra le mete più cercate conferma il suo ruolo come hub turistico, sia come punto di partenza che come destinazione, grazie alla sua offerta culturale, agli eventi e alla qualità della vita.