Bologna, giallo sulla morte di Tania Bellinetti: indagato il compagno

Nel tardo pomeriggio del 8 aprile, Tania Bellinetti è stata trovata morta dopo una caduta dal balcone del suo appartamento al terzo piano di via Tolstoj a Bologna. La procura locale ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, coinvolgendo Faiez Selmi, un tunisino di trentasei anni che era già stato denunciato dalla vittima per violenza domestica. La loro relazione, iniziata nel 2018, è stata caratterizzata da episodi violenti, documentati da precedenti denunce della Bellinetti. Selmi era presente il giorno della tragedia.

La Squadra mobile di Bologna, coordinata dal pm Marco Forte, sta seguendo diverse piste investigative: da un’accidentale caduta a un possibile suicidio, fino all’ipotesi di un’aggressione o di omicidio volontario. Lunedì verrà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo di Tania, da cui si spera di ottenere informazioni cruciali per chiarire le circostanze della caduta.

La ricognizione cadaverica effettuata nel cortile di via Tolstoj non ha mostrato segni evidenti di percosse; tuttavia, saranno necessari ulteriori esami per controllare la presenza di fratture o ferite diverse da quelle causate dalla caduta. L’autopsia sarà condotta dalla dottoressa Arianna Giorgetti. Inoltre, la Squadra Mobile sta analizzando i tabulati telefonici della vittima per verificare eventuali chiamate nelle ore prima dell’incidente, al fine di comprendere meglio la dinamica degli eventi.