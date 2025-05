Bologna-Genoa: Venturino sul podio con doppietta storica!

Allo stadio Dall’Ara di Bologna, Lorenzo Venturino, giovane classe 2006, ha esordito in Serie A con una prestazione notevole, segnando due gol nella vittoria del Genoa per 3-1 contro il Bologna. Il match è stato aperto da Vitinha, seguito dalla doppietta di Venturino, mentre Orsolini ha realizzato il gol per i padroni di casa. Il Genoa chiude la stagione al 13° posto con 43 punti, sei in meno rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, il vivaio del club ha dimostrato di essere ancora una fonte di talenti, con Menni di Patrizio Masini autore di una buona prova in campo.

Il Bologna, già festeggiato per la vittoria della Coppa Italia, ha subito la terza sconfitta consecutiva, dopo quelle contro Milan e Fiorentina, e termina la stagione con 62 punti, segnando un calo rispetto all’annata precedente. La squadra, all’8° posto prima dell’ultima partita contro il Milan, si prepara a tornare in Europa League.

Nel match, il Bologna ha iniziato in attacco, ma è stato il Genoa a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Vitinha al 17’. Venturino ha poi segnato due volte tra il 26′ e il 42′, mostrando grande talento e opportunismo. Nella seconda metà del match, il Bologna ha accorciato le distanze al 64′ con Orsolini, ma non è riuscito a concretizzare ulteriori occasioni nonostante un finale di partita intenso. Il portiere del Genoa, Sommariva, ha chiuso la porta a ogni tentativo avversario, confermando la solidità della difesa del Grifone.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com