Bologna-Fiorentina in diretta su DAZN

Il Bologna affronterà la Fiorentina nella 21ª giornata di Serie A. La partita si disputerà domenica 18 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna. La Fiorentina ha registrato 58 vittorie contro il Bologna nella sua storia in Serie A, con 47 pareggi e 42 vittorie degli emiliani in 147 sfide nel torneo.

Le probabili formazioni dei due team sono: Bologna (4-2-3-1) con Skorupski, Zortea, Heggem, Vitik, Miranda, Freuler, Pobega, Orsolini, Fabbian, Rowe e Dallinga, con l’allenatore Italiano. Sono squalificati Cambiaghi, mentre sono indisponibili Bernardeschi e Lucumi.

La Fiorentina (4-3-3) schiererà De Gea, Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Mandragora, Fagioli, Brescianini, Parisi, Kean e Gudmundsson, con l’allenatore Vanoli. Non ci sono squalificati, mentre sono indisponibili Lamptey, Richardson e Sabiri.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 14:30. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette gare di Serie A contro la Fiorentina, dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti. Le due squadre hanno pareggiato l’ultima sfida di campionato con il risultato di 2-2.

Il Bologna ha trovato il successo in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A e potrebbe vincere quattro incontri interni consecutivi contro i viola soltanto per la seconda volta nella competizione. La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila per la prima volta nella Serie A e potrebbe registrarne tre di fila nel massimo torneo per la prima volta dall’agosto-settembre 2024.

Riccardo Orsolini ha preso parte a sette reti contro la Fiorentina in Serie A e Moise Kean ha realizzato tre gol contro il Bologna in campionato, tra cui la sua prima marcatura in Serie A. Tutte le cinque reti di Kean nel torneo in corso sono arrivate in partite casalinghe.