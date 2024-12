Bologna-Fiorentina 1-0, Serie A: gol di Odgaard

Il Bologna conquista una vittoria importante contro la Fiorentina nella sedicesima giornata di Serie A, imponendosi 1-0 al Dall’Ara grazie al gol di Odgaard al 59′. Questo successo permette al Bologna di rilanciare le proprie ambizioni europee, portandosi a 25 punti in classifica con una partita da recuperare, mentre la Fiorentina rimane a 31 punti, mantenendo ancora una posizione utile per la Champions League.

La partita inizia con un approccio equilibrato da entrambe le squadre, che si mostrano attente in fase difensiva. La Fiorentina cerca di creare opportunità offensive grazie a Gudmundsson, rientrato tra i titolari dopo un infortunio. La prima vera occasione è per il Bologna, con Ndoye che serve Dominguez, il cui tiro a giro viene parato da De Gea. Gudmundsson è il più pericoloso per la Fiorentina, ma il suo pallonetto non inquadra la porta. Al 19′ la Fiorentina trova il goal con Kean, ma viene annullato per fuorigioco.

Il match prosegue con intensità, caratterizzato da duelli in mezzo al campo e poche occasioni. Cataldi ha una buona opportunità di portare in vantaggio i viola, ma calcia alto. Skorupski, portiere del Bologna, si distingue con alcune parate su Kean e Beltran. L’azione del Bologna si fa pericolosa con Ndoye, che dopo un contrasto si inserisce bene in area e sfiora il palo.

Nel secondo tempo, il Bologna entra in campo con maggiore grinta: Castro colpisce un palo e Pobega costringe De Gea a una parata da fuori area. De Gea è ancora protagonista su un tiro di Odgaard. Il gol che sblocca la partita arriva al 59′: Dominguez, scappato sulla destra, serve Odgaard al centro, il quale con un preciso destro batte De Gea. La Fiorentina sembra stordita e il Bologna si avvicina al raddoppio con Castro, il cui assist per Holm viene sprecato.

La risposta della Fiorentina arriva solo con un colpo di testa di Richardson, che Skorupski riesce a neutralizzare. La partita termina quindi con un 1-0 in favore del Bologna, che celebra una vittoria importante.