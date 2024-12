Bologna FC Vittima di Hack: Documenti e Contratti Compromessi

Il Bologna FC ha subito un attacco informatico ransomware che ha destato preoccupazione tra i tifosi e nel mondo sportivo. La società ha confermato l’incidente, informando che i suoi sistemi di sicurezza sono stati compromessi da un attacco mirato a un server cloud e alla rete interna. Questo evento ha messo in evidenza gravi vulnerabilità nei sistemi informatici del club, ora a rischio di pubblicazione di dati sensibili. Il Bologna ha dichiarato che l’azione criminale ha comportato il furto di dati aziendali potenzialmente diffondibili e ha avvertito chiunque avesse accesso a tali informazioni di non divulgarle, sottolineando la loro acquisizione illecita. Questo attacco rappresenta un campanello d’allarme per le organizzazioni sportive, sempre più vulnerabili agli attacchi informatici.

L’attacco è stato attribuito al gruppo RansomHub, noto nella criminalità informatica. I malfattori hanno affermato di aver sfruttato le lacune nei sistemi di sicurezza del club, asserendo che “il Bologna non ha alcuna protezione dei dati sulla rete“. Questa affermazione evidenzia una mancanza di investimenti in misure di sicurezza informatica, rendendo il club suscettibile a attacchi simili. Gli hacker hanno sottratto una quantità significativa di dati sensibili, con scandagli di passaporti, contratti e informazioni personali dei giocatori della prima squadra risalenti al 2017. Inoltre, sono stati rubati documenti riguardanti le finanze del club, dati medici, strategie commerciali e piani aziendali.

Tra i documenti sottratti figurerebbe anche il contratto del manager Vincenzo Italiano, compresi il suo codice fiscale e il numero di conto bancario. La presenza di tali informazioni è estremamente preoccupante, poiché potrebbe essere sfruttata per attacchi mirati, come il phishing e il furto d’identità. L’incidente del Bologna FC segna un momento critico per il calcio e le organizzazioni sportive, sottolineando l’importanza di rafforzare la sicurezza informatica per proteggere dati sensibili e garantire la sicurezza dei propri tesserati.