Bologna-Empoli: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

L’Empoli è pronto a dare battaglia oggi, giovedì 24 aprile, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. I toscani cercheranno di rovesciare il risultato dell’andata, nella quale i rossoblù hanno vinto 3-0 al Castellani, grazie alle reti di Orsolini e alla doppietta di Dallinga.

Per la partita di questa sera, con fischio d’inizio alle 21, le probabili formazioni indicano il Bologna schierato con un 4-2-3-1, con Ravaglia in porta; Holm, Beukema, Lucumí e Lykogiannis in difesa; Pobega e Freuler a centrocampo; e un trio offensivo composto da Orsolini, Fabbian e Dominguez a supporto di Dallinga. La squadra sarà guidata dall’allenatore Italiano.

Dall’altra parte, l’Empoli adotterà un modulo 3-4-2-1, con Vasquez tra i pali; Goglichidze, Marianucci e De Sciglio in difesa; Ebuehi, Henderson, Grassi e Pezzella a centrocampo; e Anjorin e Cacace a supporto di Esposito in attacco. L’allenatore dell’Empoli è D’Aversa.

La partita Bologna-Empoli sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su Mediaset, in particolare sul canale Italia 1. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. I tifosi sperano in un’impresa storica da parte dell’Empoli, mentre il Bologna punta a consolidare il proprio vantaggio per garantire il passaggio alla finale.