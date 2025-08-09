Bologna contro Stoccarda: amichevole da non perdere in tv

Il Bologna si prepara per un’importante amichevole contro lo Stoccarda, squadra della Bundesliga tedesca. Questo incontro rappresenta un’opportunità significativa per i rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, di misurarsi con una formazione che, sebbene abbia concluso la scorsa stagione al 15° posto, ha ottenuto un accesso alla prossima Europa League grazie alla vittoria nella DFB-Pokal.

La partita si preannuncia intensa e di alto livello, offrendo al Bologna la chance di testare le proprie potenzialità in vista dell’imminente avvio della nuova stagione. Questa amichevole, dunque, è fondamentale per il tecnico e il suo staff, che potranno valutare lo stato di forma dei giocatori e apportare eventuali correzioni in vista delle competizioni ufficiali.

Il match si svolgerà in un contesto competitivo che favorirà il coinvolgimento dei tifosi, desiderosi di vedere come la squadra risponderà a questa sfida europea. Infine, per chi volesse seguire l’incontro, saranno disponibili dettagli su come guardarlo in tv e in streaming.