Bologna-Cagliari 2-1, doppietta di Orsolini che risponde a Piccoli: la gara

Il Bologna ha vinto in rimonta 2-1 contro il Cagliari, nella 27esima giornata di Serie A, grazie a una doppietta di Orsolini che ha risposto al gol di Piccoli. Con questa vittoria, il Bologna sale a 47 punti, mantenendo vive le speranze per un piazzamento europeo, mentre il Cagliari resta fermo a 25 punti.

La partita è iniziata bene per il Cagliari, che al 22′ è passato in vantaggio con un colpo di testa di Piccoli, servito da Augello, portando il punteggio sull’1-0. Nonostante il tentativo di reagire del Bologna, il primo tempo si è concluso senza altre emozioni. Tuttavia, l’equilibrio è stato ripristinato all’inizio della ripresa, precisamente al 48′, quando Orsolini ha realizzato un calcio di rigore, spiazzando il portiere Caprile, dopo un fallo di Felici su Cambiaghi.

I rossoblu hanno continuato a cercare il gol del vantaggio e al 54′ Castro ha visto la sua conclusione deviata in corner da Caprile. Un minuto dopo, un grande intervento di Caprile ha negato un altro gol al Bologna su un colpo di testa di Zappa. Al 56′, però, il Bologna ha finalmente completato la rimonta: un cross basso di Cambiaghi ha trovato Orsolini, che ha battuto per la seconda volta Caprile, portando il punteggio sul 2-1. Il Cagliari ha tentato di riprendere il controllo, ma al 76′ un gol di Lucumì è stato annullato per fuorigioco.