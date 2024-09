Bologna-Atalanta finisce in pareggio, Samardzic al 90′ risponde a Castro: 1-1

Nell’anticipo serale della sesta giornata di Serie A, Bologna e Atalanta hanno concluso la partita in pareggio con un punteggio di 1-1, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’. Il Bologna ha aperto le marcature subito all’inizio della ripresa, precisamente al primo minuto, grazie a Castro, che ha sovrastato la difesa avversaria con un tiro dal limite dell’area. Tuttavia, la situazione si è complicata per i padroni di casa subito dopo, quando Lucumì è stato espulso al sesto minuto di gioco per un fallo su De Ketelaere, lasciando il Bologna in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Bologna ha cercato di resistere agli attacchi dell’Atalanta, che ha dominato il possesso di palla. I bergamaschi hanno avuto diverse opportunità, con Kossounou e Lookman che hanno provato a impensierire il portiere Skorupski, ma senza trovare la rete. Il Bologna ha risposto con affondi individuali di Orsolini e Castro, che però non hanno portato a risultati concreti.

Verso la fine del primo tempo, l’Atalanta ha sfiorato il gol con Brescianini, la cui conclusione è stata parata. Tuttavia, Brescianini ha dovuto lasciare il campo per infortunio, e al suo posto è entrato Samardzic. Questo neo-entrato ha tentato di colpire subito, ma il suo tiro è andato fuori di poco.

Nella ripresa, dopo il gol di Castro, l’Atalanta ha intensificato gli sforzi per riequilibrare la situazione. Nonostante i cambi effettuati da Gasperini, l’Atalanta ha trovato difficoltà a concretizzare le sue azioni offensivi. La squadra ha continuato a premere e, finalmente, al minuto 90, Samardzic ha trovato la rete del pareggio con un tiro preciso che ha sorpreso Skorupski.

Il risultato finale di 1-1 lascia entrambe le squadre a sette punti in classifica, al nono posto, in una serata che ha visto intensi scontri fisici e diverse ammonizioni. La partita ha messo in evidenza la determinazione del Bologna, nonostante l’espulsione, e la capacità dell’Atalanta di lottare fino alla fine, portando a casa un punto prezioso.