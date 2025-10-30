Bologna applaude il debutto di Boléro con Savignano

Bologna – Due serate da tutto esaurito hanno accolto “Boléro – Ravel” al Comunale Nouveau, un omaggio al celebre compositore francese. Lo spettacolo ha debuttato con Luciana Savignano, illustre ballerina, e Sergio Bernal, star del balletto spagnolo. Per l’ultima data della stagione di danza, si è scelto di presentare una delle opere più iconiche di Ravel, in una nuova produzione curata da Daniele Cipriani, con testo di Vittorio Sabadin e regia di Anna Maria Bruzzese. Savignano, 81 anni e rinomata interprete della versione di Béjart, ha riportato alla memoria la genesi di questo capolavoro, trasmettendo emozioni attraverso i suoi passi. Ha dichiarato di affrontare questa “prima” come una sfida, continuando a cercare proposte stimolanti.

Le coreografie sono state realizzate da Simone Repele, Sasha Riva, Bernal, Rafael Aguilar e Sofia Nappi. Le musiche, trascritte per due pianoforti da Ravel, sono state eseguite dal vivo da Marcos Madrigal e Alessandro Stella, creando un raffinato dialogo tra danza e musica. Hanno partecipato anche i ballerini della Sergio Bernal Dance Company e della Compagnia Komoko, accompagnati da Alessandro Ambrosi e Marco Guglielmi, che hanno aperto lo spettacolo con aneddoti legati al grande musicista.

Nel foyer del Nouveau, Vittoria Cappelli ha accolto il pubblico e sottolineato l’importanza di Savignano nella danza italiana. Il sindaco Matteo Lepore ha apprezzato la stagione di danza, evidenziando la diversità del pubblico presente. Tra gli ospiti, Cecilia Matteucci è spiccata in un outfit Dior, mentre Elisabetta Riva ha sottolineato la trasformazione della tradizione grazie a Savignano. Marco Checchi ha celebrato l’evento, elogiando il tocco di classe di Savignano, e Francesca Vispi ha espresso il suo rispetto per la ballerina che ha segnato la storia della danza.