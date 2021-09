BOLOGNA – Si apre uno spiraglio per la famiglia di Emo Gruppioni, l’anziano di 83 anni, colpito da ictus, che da 15 anni vive recluso in casa perché il condominio in cui abita è sprovvisto di ascensore, e la cui delibera per la sua realizzazione (a costo zero) grazie al superbonus edilizio è stata impugnata da uno dei condòmini. Il Comune infatti ha deciso di concedere una deroga per la realizzazione del progetto.

A chiamare in causa direttamente il sindaco di Bologna era stato il cantante J Ax, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un videoappello denunciando il caso di Gruppioni e dicendosi disposto a farsi carico delle spese legali. Quest’oggi Merola ha contattato la figlia dell’anziano, Elisa Gruppioni, e assicurandola che Palazzo d’Accursio era già a conoscenza della vicenda, tanto che era già stata avviata una interlocuzione con gli uffici comunali.

Nella giornata odierna i responsabili del settore edilizia privata del Comune hanno contattato l’amministratore del condominio ed è stata firmata la deroga per il progetto relativo all’installazione dell’ascensore. Una deroga – legata al fatto che l’ascensore sarebbe più piccolo rispetto ai requisiti di legge – per la quale serviva la delibera dell’assemblea di condominio, impugnata dal condomino contrario all’opera per timori sulla statica dell’edificio ma che ha comunque valore perché votata da un numero sufficiente di condomini in caso di richiesta di superbonus: arrivata la delibera il settore edilizia privata ha firmato la deroga per il progetto.