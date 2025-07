Bologna accoglie Immobile e Bernardeschi: il rilancio ideale

Il mondo del calcio è in costante movimento, e le recenti operazioni di mercato attirano sempre l’attenzione degli appassionati. Due nomi di spicco, Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, hanno recentemente fatto il loro ingresso nel Bologna, e a svelare il proprio entusiasmo per il loro arrivo è l’ex attaccante Beppe Signori.

Signori, che ha vissuto momenti indimenticabili nel club emiliano, ha voluto condividere un messaggio di benvenuto per i due giocatori. Rivolgendosi a Immobile e Bernardeschi, ha dichiarato che Bologna rappresenta un’ottima opportunità per rilanciarsi, sottolineando la bellezza della città e la tranquillità della sua gente.

L’ex bomber ricorda il suo arrivo nel club e la proposta ricevuta dal direttore sportivo di allora, Oreste Cinquini, durante una crociera nel 1998. Signori, all’epoca, aveva contattato Roberto Baggio per ricevere un consiglio. Baggio, che aveva già avuto esperienze positive a Bologna, lo incoraggiò a trasferirsi per riscoprire il calcio italiano, un invito che oggi Signori rivolge a Ciro e Federico.

Entrambi i nuovi acquisti hanno alle spalle carriere significative, e Signori è convinto che potranno tornare a vestire la maglia della Nazionale. Ha ricordato come, nella storia recente del Bologna, altri grandi nomi come Baggio, Di Vaio e Gilardino siano riusciti a trovare nuovo slancio in questo ambiente. L’accoglienza calorosa della città e la professionalità dello staff medico rappresentano ulteriori vantaggi per i due giocatori che ora affronteranno una nuova avventura in rossoblù.