Le condizioni meteorologiche continuano a influenzare la viabilità montana. Gli aggiornamenti sulla neve sono cruciali per gli spostamenti in alta quota.
Il bollettino del 3 febbraio 2026 segnala nevicate moderate sulle Alpi occidentali, con accumuli fino a 20 centimetri sopra i 1500 metri. Sulle zone orientali le precipitazioni risultano più deboli, mentre il versante sudalpino registra una fase di attenuazione.
Bollettino Neve: Aggiornamento del 3 Febbraio 2026
