Bollette Care: Estensione del Bonus Sociale Fino a 20.000 Euro ISEE

Ieri si è svolta a Palazzo Chigi una riunione tecnica per elaborare un provvedimento volto a contenere i costi dell’energia per famiglie e imprese. Hanno partecipato i ministri Gilberto Pichetto Fratin, Tommaso Foti e, in collegamento da Città del Capo, Giancarlo Giorgetti, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano. Si stanno valutando diverse misure per il Consiglio dei ministri di domani, con l’obiettivo di concentrare nel breve termine risorse per circa 3 miliardi di euro e rendere le misure più efficaci. Il provvedimento si concentrerebbe sulla parte fiscale, con un’estensione del bonus sociale per i beneficiari più vulnerabili.

In aggiunta, si stanno considerando iniziative di medio-lungo periodo per migliorare l’efficienza del sistema energetico. Durante il Cdm di venerdì, è previsto un disegno di legge delega sul nucleare avanzato di terza e quarta generazione, che potrebbe rappresentare un’azione duratura per contenere i costi energetici. Il ministro Adolfo Urso ha annunciato l’intenzione di creare una nuova entità industriale con partecipazione pubblica, coinvolgendo Ansaldo Nucleare ed Enel.

Si propone di estendere il bonus sociale fino a 20mila euro di ISEE per aiutare i più vulnerabili, mantenendo una gestione mirata delle risorse. Si prevede di aumentare il budget da 1,3-1,5 miliardi a circa 2 miliardi, permettendo di coinvolgere fino a 7 milioni di famiglie. Attualmente, il bonus sociale è destinato a famiglie con massimo 3 figli a carico e ISEE fino a 9.530 euro, ma potrebbe essere innalzato per garantire un sostegno maggiore a chi realmente ne ha bisogno.