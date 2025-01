Bollette: Aumenti di oltre 13 miliardi per le imprese nel 2024

Quest’anno le bollette delle imprese italiane potrebbero aumentare di 13,7 miliardi di euro rispetto al 2024, con un incremento del 19,2%, portando la spesa totale a 85,2 miliardi di euro. Di questi, 65,3 miliardi riguarderebbero l’energia elettrica e 19,9 miliardi il gas. Queste stime, riportate dallo studio della Cgia di Mestre, si basano su un prezzo medio previsto dell’energia elettrica di 150 euro per MWh e del gas di 50 euro, mantenendo una proporzione simile a quella degli anni precedenti. Le aziende del Nord Italia saranno le più colpite, con quasi due terzi dell’aumento complessivo dei costi.

Analizzando i dati, si stima che 9,8 miliardi di euro (+17,6%) riguarderanno l’energia elettrica, mentre 3,9 miliardi (+24,7%) il gas. Le regioni più penalizzate saranno Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, a causa della loro alta concentrazione di attività produttive: Lombardia con un aggravio di 3,2 miliardi, Emilia Romagna con 1,6 miliardi, Veneto con 1,5 miliardi e Piemonte con 1,2 miliardi. L’81% dell’aumento totale si prevede che ricadrà sulle aziende settentrionali.

Sebbene l’aumento dei costi energetici di quest’anno sia significativo, sarà comunque inferiore rispetto ai periodi più critici della recente crisi energetica europea (2021-2023). È importante notare che le misure pubbliche adottate in passato per mitigare gli aumenti, ammontanti a 92,7 miliardi di euro, non possono essere replicate nel futuro.

Gli effetti sul bilancio di aziende e famiglie saranno pesanti, con il rischio di un’ulteriore inflazione. Durante il biennio 2022-2023, la crisi energetica ha già ridotto il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati. Gli esperti avvertono che l’inflazione può essere paragonata a una “tassa ingiusta”, colpendo in particolare le fasce più vulnerabili della società.

I settori più esposti agli aumenti delle bollette elettriche includono metallurgia, commercio e servizi, mentre quelli più a rischio riguardo al gas comprendono l’industria estrattiva e quella alimentare. Le stime si basano sulla domanda attuale di energia da parte delle imprese e sui relativi prezzi medi raccolti.