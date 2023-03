Bollette, ARERA: gas ancora giù -13% rispetto a gennaio

– Prosegue il calo della bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Lo comunica l’ARERA spiegando che in base all’andamento medio del mercato all’ingrosso italiano nel mese di febbraio 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo1 in tutela si registra una diminuzione del -13% della bolletta rispetto al mese di gennaio 2023, che già aveva subito una decisa riduzione.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento CMEMm, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano il PSV day ahead e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Per il mese di febbraio, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso ancora più bassa rispetto a quella del mese di gennaio, il prezzo della materia prima gas CMEMm, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 56,87 euro al Megawattora.



La riduzione per il mese di febbraio, in termini di effetti finali, si avvicina – spiega la nota – a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell’ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole marzo 2022-febbraio 2023 che risulta di circa 1666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente marzo 2021- febbraio 2022.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ricorda che “come previsto dalla Legge Bilancio, per il I trimestre 2023 ARERA ha già azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas. Confermata anche la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5.000 smc/anno e la riduzione IVA sul gas al 5%.

