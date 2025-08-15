27.5 C
Roma
venerdì – 15 Agosto 2025
Tecnologia

Bolla speculativa dell’AI: previsioni da OpenAI e rischi economici

Da StraNotizie
Bolla speculativa dell’AI: previsioni da OpenAI e rischi economici

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha confermato le inquietudini degli economisti riguardo alla possibilità di una bolla speculativa nel mercato dell’intelligenza artificiale. In un’intervista con la rivista americana The Verge, Altman ha espresso la sua opinione sul fatto che gli investitori stiano mostrando un entusiasmo eccessivo verso l’AI. Questo fenomeno, secondo lui, assomiglia a quanto accaduto durante la bolla delle dot-com, quando i valori delle aziende legate a Internet aumentarono rapidamente per poi crollare.

Altman ha avvertito che chi investe in startup, spesso composte da pochi membri e un’idea, potrebbe subire gravi perdite, anche se ci saranno altri che trarranno enormi guadagni. Ha sottolineato che non ci sono certezze su chi perderà, ma crede che, nel complesso, ciò porterà a un vantaggio netto per l’economia. Nonostante i timori, OpenAI intende investire significativamente nella costruzione di data center.

Recentemente, il lancio di ChatGPT 5 non ha incontrato l’attesa generale; molti utenti hanno segnalato errori e una diminuzione dell’empatia nel modello rispetto alle versioni precedenti. Alcuni feedback indicano che il sistema, pur essendo più efficiente, fornisce risposte più fredde e meno creative. In risposta alle critiche, OpenAI ha ripristinato i modelli precedenti per cercare di soddisfare le aspettative degli utenti.

Scopri tutti i gadget e le offerte a tempo su Amazon. Non perdertele! 🔥

Articolo precedente
Matia Bazar: 50 anni di musica con Marrale e Mezzanotte
Articolo successivo
Nuovo spin-off Yellowstone: Rio Palo si gira in Texas
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.