7.2 C
Roma
martedì – 9 Dicembre 2025
Attualità

Bolide luminoso attraversa il cielo della Brianza

Da stranotizie
Bolide luminoso attraversa il cielo della Brianza

Una luce luminosa, tendente al colore verde, ha attraversato il cielo della Brianza intorno alle 21 di lunedì 8 dicembre. L’avvistamento è stato confermato nel Vimercatese, sui cieli di Arcore e Lesmo. Sono state inoltre segnalate osservazioni sulla zona di Brescia e dal Trentino. La luce, probabilmente un bolide, è scomparsa rapidamente dopo essere stata avvistata, affievolendosi nella sua traiettoria da est verso ovest. Chi l’ha vista in Brianza può segnalare l’avvistamento o inviare foto e video di webcam all’indirizzo [email protected] o sui canali social del giornale.

Articolo precedente
Tutti Contro Tutti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.