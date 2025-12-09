Bolide luminoso attraversa il cielo della Brianza

Una luce luminosa, tendente al colore verde, ha attraversato il cielo della Brianza intorno alle 21 di lunedì 8 dicembre. L’avvistamento è stato confermato nel Vimercatese, sui cieli di Arcore e Lesmo. Sono state inoltre segnalate osservazioni sulla zona di Brescia e dal Trentino. La luce, probabilmente un bolide, è scomparsa rapidamente dopo essere stata avvistata, affievolendosi nella sua traiettoria da est verso ovest. Chi l’ha vista in Brianza può segnalare l’avvistamento o inviare foto e video di webcam all’indirizzo [email protected] o sui canali social del giornale.