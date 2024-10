Bolelli e Vavassori in finale a Pechino. Errani e Paolini volano ai quarti.

I doppi italiani continuano a brillare al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del torneo Atp di Pechino nel doppio, sconfiggendo la coppia olandese formata da Wesley Koolhof e dal croato Nikola Mektic. Il match si è concluso in un’ora e venti minuti con il punteggio di 7-6 6-2. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per il tennis italiano, evidenziando la crescente competitività dei nostri giocatori nel circuito internazionale.

Anche il settore femminile ha portato a casa risultati significativi. Sara Errani e Jasmine Paolini, team di spicco del tennis italiano al Wta di Pechino, hanno avanzato ai quarti di finale. Le due tenniste hanno superato la coppia composta dalla canadese Leylah Fernandez e dall’indonesiana Aldila Sutjiadi, con un punteggio di 7-6 6-2, in un match durato poco meno di un’ora e mezzo. Questo successo dimostra l’ottima forma delle atlete italiane e la loro capacità di competere ai massimi livelli.

La performance di Bolelli e Vavassori rappresenta una continua affermazione per il tennis italiano, seguito dal notevole risultato di Errani e Paolini. Entrambi i successi testimoniano l’impegno e la dedizione dei tennisti italiani in un palcoscenico così prestigioso come quello del China Open, contribuendo a costruire un immagine positiva e competitiva per il nostro sport a livello internazionale.

L’attesa è alta per le fasi successive del torneo, dove gli azzurri dovranno affrontare sfide ancora più impegnative, puntando a portare a casa risultati ulteriori. Il tennis italiano continua a crescere e a farsi notare nel panorama mondiale, grazie a atleti di talento che stanno affermando la loro presenza. La speranza è che questo trend possa proseguire anche in futuro, alimentando ulteriormente la passione per questo sport nel nostro paese.