Boldi e il nuovo progetto, un film di Virzì con De Sica – Video

L’attore ospite di Pierluigi Diaco: “Il film è in cantiere, ma non si trova chi mette i danè”

Massimo Boldi al cinema con Christian De Sica in un film di Paolo Virzì? Possibile. L’attore milanese, ospite oggi di Pierluigi Diaco nella puntata di BellaMa’, ha svelato il nuovo progetto cinematografico.

“Christian De Sica e io abbiamo in cantiere un nuovo film insieme, scritto da Paolo Virzì. Purtroppo, però, come si dice a Milano: non si trova chi mette i danè. Dopo il Covid il Cinema non si è più ripreso e questo è davvero un peccato”, racconta Boldi nell’intervista. Il cast di BellaMa’, formato da 25 boomer (over 55 anni) e 25 della generazione Z (18-25 anni) si è offerto di organizzare una colletta per sostenere il nuovo film della coppia protagonista di tanti cinepanettoni.

Accompagnato dal nipote Massimo Federico, in occasione della Festa dei nonni, Boldi ha anche ricordato la moglie Maria Teresa, scomparsa nel 2004: “Ci siamo conosciuti in una latteria a Milano, che io avevo preso in gestione. Settimana scorsa avremmo festeggiato 50 anni di matrimonio”.