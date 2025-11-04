Bokman Stazione Ricarica Auto Elettrica 3.68kW | Tipo 2, 5m

🔥 Offerta Amazon

bokman Electric Car Charging Station [3.68kW| 5m] Adjustable Current 6-16A Wallbox Type 2 with Schuko, Compatible with E-208, Zoe, Spring, 500e, Model 3&Y and More BEV

Stazione di Ricarica Bokman per Auto Elettriche [3.68kW| 5m]

Scopri la stazione di ricarica Bokman, una soluzione innovativa e pratica per ricaricare il tuo veicolo elettrico. Con una potenza massima di 3.68kW e una lunghezza di 5 metri, questo wallbox di tipo 2 è perfetto per la ricarica a casa, garantendoti efficienza e comodità.

Caratteristiche principali

Grazie alla presa Schuko e alla corrente regolabile da 6 a 16A, potrai ottimizzare il processo di ricarica in base alle tue esigenze. Ad esempio, potrai ricaricare la tua ZOE dal 30% al 100% in sole 10 ore.

Vantaggi pratici

Protezione Completa: La stazione è dotata di un cavo in TPU industriale ultra-resistente e di sei sistemi di protezione (sovracorrente, sovratensione, perdite, surriscaldamento, cortocircuito, messa a terra) per garantire sicurezza totale durante la ricarica.

La stazione è dotata di un cavo in TPU industriale ultra-resistente e di sei sistemi di protezione (sovracorrente, sovratensione, perdite, surriscaldamento, cortocircuito, messa a terra) per garantire sicurezza totale durante la ricarica. Kit Completo: Include tutto il necessario: supporto da muro, custodia e istruzioni, per facilitare il tuo utilizzo quotidiano e mantenere il tuo spazio ordinato.

Compatibilità Universale

La station è compatibile con una vasta gamma di veicoli elettrici e ibridi, tra cui Model 3 e Y, e-208, 500e, XC60, GLC, i3, iX3 e molti altri.

Non aspettare oltre! Rendi la ricarica della tua auto elettrica semplice e sicura, scegli la stazione di ricarica Bokman e inizia a contribuire a un futuro più sostenibile. Acquista ora e fai il primo passo verso una mobilità eco-friendly!

