NEW YORK – Cosa sta combinando Facebook? Come mai resiste alle accuse evidenti, imbarazzanti, del Wall Street Journal, vero mastino del capitalismo americano, ora di audizioni in Parlamento? Possibile che Zuckerberg, informato delle gravi violazioni interne sul piano etico, abbia poi deciso di ignorarle? Si sente talmente forte da porsi al di sopra dei valori morali americani? Possibile che vada bene promettere una cosa e farne un’altra? Sono interrogativi inquietanti perché, nella grande confusione sociale e di valori in cui si trova l’America, vi è quasi la sensazione che tutto vada bene.