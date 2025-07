Boicottare farmaci israeliani per diritti umani in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, si sta facendo strada una proposta di boicottaggio dei farmaci prodotti da aziende israeliane, lanciata da Sinistra Italiana. L’iniziativa è stata comunicata attraverso un appello inviato a tutti i sindaci della regione, affinché vengano sospese le vendite di questi farmaci nelle farmacie comunali.

Marisa Fabbri, Michele Bruzzi e Fortunato Stramandinoli, segretari del partito per le province di Forlì, Cesena e la regione, hanno sottolineato la necessità di un’azione collettiva in risposta alla crisi umanitaria in corso a Gaza. Fabbri ha espresso una sensazione di impotenza per le situazioni drammatiche che giungono dalle zone di conflitto e ha richiesto una risposta attiva da parte delle istituzioni locali.

La proposta si basa su precedenti deliberazioni, come quella del sindaco di Sesto Fiorentino, e si estende a tutti i comuni grazie alla collaborazione tra Alleanza Verdi e Sinistra. I rappresentanti comunali si faranno portavoce della richiesta nei rispettivi consigli, estendendo così l’iniziativa.

Secondo i membri di Sinistra Italiana, le aziende farmaceutiche israeliane sono strettamente connesse con il settore militare del paese, e dunque il boicottaggio non è solo una questione ideologica. Nessun denaro destinato alla salute dovrebbe contribuire a finanziare la violenza e la repressione, affermano. In particolare, a Forlì e nelle sue vicinanze, le farmacie comunali sono diffuse e potrebbero essere coinvolte nella proposta di interruzione delle vendite di prodotti con legami israele.