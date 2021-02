A far drizzare le orecchie a qualche utente e a qualche collega della Sala Rossa un hashtag della consigliera Federica Scanderebech sotto la foto dei suoi primi manifesti elettorali apparsi in città. Un “#boiachimolla” di troppo. Ora la consigliera, che è entrata in Consiglio alla fine del 2019, si candida con Forza Italia, ma nel 2016 aveva sostenuto Fassino e aveva trovato un posto nella lista del Pd, è corsa ai ripari. E dagli eletti della ex lista arrivano rimproveri per quel “#boiachimollla” sotto la foto messo senza tanto pensarci tra i vari hashtag.

“Che lo faccia un’eletta che si era candidata con noi…”, dice la vicecapogruppo del Pd Chiara Foglietta. E aggiunge: “Si sta andando verso la campagna elettorale, che di fatto è iniziata anche se non è ancora chiaro quando si apriranno le urne. Visto quello che è già successo con la consigliera Amore mi sento di dare un consiglio a tutti: facciamo attenzione. Passino gli strafalcioni di grammatica, ma le cose di sostanza no. ‘Boiachimolla’ ha un significato preciso. Non si può non sapere a che cosa si riferisca e da quale periodo storico arriva. Non mi sarei stupita se lo avesse messo una persona con una storia politica più marcata, di destra, ma da Scanderebech no: o la consigliera non lo sa, oppure se lo sa la faccenda è più grave”.

L’ex candidata nel Pd ora passata in Forza Italia è entrata in politica ripercorrendo le orme del padre, Deodato, storico esponente degla Azzurri del Piemonte fin dalla nascita di Forza Italia, poi transitato attraverso altri partiti, come l’Udc. Se le si chiede la ragione del “boiachimolla” Federica Scanderebech risponde che si tratta di “una battuta messa li, che voleva dire semplicemente che inizia l’avventura e che si va avanti con passione, non c’era nessun riferimento storico voluto. So cosa vuol dire, a cosa di riferisce, ma per me era solo un modo di dire. Me lo hanno fatto notare e poi l’ho tolto”.

Ora il post, dove tra l’altro compariva il padre Deo con pennello e colla nel ruolo di attacchino dei manifesti del padre, è stato rimosso dalla diretta interessata per evitare polemiche rispetto al motto fascista.