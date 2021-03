Bohemian Rhapsody dei Queen è la prima canzone di una band britannica a conquistare un disco di diamante negli Stati Uniti.

Sono passati oltre 45 anni, ma l’amore del pubblico per Bohemian Rhapsody dei Queen sembra non finire. A distanza di nove lustri la band britannica ha infranto con il suo classico dei classici un nuovo straordinario record, tutto americano. Il brano è infatti riuscito a raggiungere l’equivalente di 10 milioni di copie tra download e stream, conquistando l’ambitissimo Disco di diamante USA. Un’impresa epica festeggiata sui social anche da Brian May e Roger Taylor.

I Queen conquistano un disco di diamante USA

Il record infranto dalla band guidata da Freddie Mercury è straordinario. Nessuna artisto britannico er ainfatti mai riuscito a conquistare un disco di diamante negli Stati Uniti, mercato non semplicissimo da conquistare per i sudditi di Sua Maestà, se si esclude la storica British Invasion.

Freddie Mercury e Brian May dei Queen

Dopo la certificazione della Recording Industry Association of America, Brian May ha commentato: “Questa è una notizia incredibile. In momenti del genere devo darmi un pizzicotto da solo per accertarmi sia vero. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi nel corso degli anni“.

La leggenda di Bohemian Rhapsody

We Will Rock You, We Are the Champions, I Want to Break Free, Radio Gaga, Don’t Stop Me Now, I Want It All e ancora e ancora. Sono davvero innumerevoli le hit lanciate da Queen nel corso della loro carriera. Nessun brano è però riuscito a rappresentare maggiormente l’essenza della loro arte quanto Bohemian Rhapsody, pezzo tratto dall’album A Night at the Opera del 1975.

Non a caso, fu proprio questo il titolo scelto per il loro biopic girato da Bryan Singer, una delle pellicole musicali di maggior successo di sempre. Complice l’exploit del film, il brano è tra l’altro diventato negli ultimi anni il più ascoltato in streaming del Ventesimo secolo, superando la quota record di 1,6 miliardi di ascolti su tutte le piattaforme. Di seguito il video ufficiale: