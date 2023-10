BofA non si aspetta “alcun annuncio” in prossima riunione BCE

– “Non ci aspettiamo alcun annuncio di policy da parte della BCE” nella nella riunione del 26 ottobre 2023. Lo scrivono gli analisti di Bank of America in vista del prossimo meeting della Banca centrale europea, sottolineando che “decisioni sul PEPP sono improbabili prima di dicembre e sulle riserve obbligatorie non prima della primavera e della conclusione della revisione del quadro operativo”.

Tuttavia, BofA presterà “molta attenzione alla discussione dei due principali rischi che la BCE si trova ora ad affrontare rispetto alla riunione di settembre”: rischi per i prezzi del petrolio alla luce degli sviluppi geopolitici in Medio Oriente; e l’impennata dei rendimenti reali in risposta al sell-off negli Stati Uniti.