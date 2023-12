BofA: liquidità è la vincitrice del 2023 in quanto ad afflussi

– Gli investitori globali hanno investito in cash una somma record e superiore agli 1,3 trilioni di dollari nel 2023, secondo un report degli analisti Bank of America BofA, che definiscono la liquidità come il “big flow winner” dell’anno. Sempre da inizio anno, fino al 20 dicembre, c’è stato un record di afflussi per 177 miliardi di dollari in Titoli di Stato.

Scendendo in classifica, si registrano afflussi per 162 miliardi di dollari per obbligazioni IG, 152 miliardi di dollari per azioni globali. Da inizio anni ci sono stati invece deflussi per 37 miliardi di dollari dal debito dei mercati emergenti e 17 miliardi di dollari dalle commodities.

