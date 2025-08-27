24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Sport

Bodo/Glimt fa la storia: debutto in Champions League

Da StraNotizie
Bodo/Glimt fa la storia: debutto in Champions League

Il Bodo/Glimt festeggia un traguardo storico nella sua avventura in Champions League. Dopo la vittoria schiacciante per 5-0 all’andata contro lo Sturm Graz, i norvegesi affrontano la partita di ritorno in Austria, dove subiscono una sconfitta per 2-1, ma il risultato rimane comunque positivo per la qualificazione.

Il match inizia bene per il Bodo/Glimt, che passa in vantaggio con un gol di Jorgensen, assistito dall’ex rossonero Hauge. Tuttavia, lo Sturm Graz riesce a pareggiare subito dopo con Jatta, che segna in tap-in. Successivamente, i padroni di casa si avvicinano al gol con un palo colpito da Boving e una grande occasione per Horvat. La squadra austriaca trova poi il gol della vittoria grazie a Oermann.

Nonostante il ko, il Bodo/Glimt mantiene il vantaggio complessivo e si qualifica per la fase a gironi della Champions League. Questo risultato rappresenta un ulteriore successo per la squadra di Knutsen, che nella passata stagione aveva raggiunto le semifinali di Europa League, eliminando la Lazio nei quarti e diventando la prima squadra norvegese a coronare un simile traguardo in una competizione UEFA.

Articolo precedente
Festival di Venezia: Il Grande Inizio del Cinema 2025
Articolo successivo
Asseverazione Asse.Co. esclusiva dei consulenti del lavoro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.