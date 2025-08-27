Bodo/Glimt fa la storia: debutto in Champions League

Il Bodo/Glimt festeggia un traguardo storico nella sua avventura in Champions League. Dopo la vittoria schiacciante per 5-0 all’andata contro lo Sturm Graz, i norvegesi affrontano la partita di ritorno in Austria, dove subiscono una sconfitta per 2-1, ma il risultato rimane comunque positivo per la qualificazione.

Il match inizia bene per il Bodo/Glimt, che passa in vantaggio con un gol di Jorgensen, assistito dall’ex rossonero Hauge. Tuttavia, lo Sturm Graz riesce a pareggiare subito dopo con Jatta, che segna in tap-in. Successivamente, i padroni di casa si avvicinano al gol con un palo colpito da Boving e una grande occasione per Horvat. La squadra austriaca trova poi il gol della vittoria grazie a Oermann.

Nonostante il ko, il Bodo/Glimt mantiene il vantaggio complessivo e si qualifica per la fase a gironi della Champions League. Questo risultato rappresenta un ulteriore successo per la squadra di Knutsen, che nella passata stagione aveva raggiunto le semifinali di Europa League, eliminando la Lazio nei quarti e diventando la prima squadra norvegese a coronare un simile traguardo in una competizione UEFA.