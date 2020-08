“Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare. È il momento soprattutto di ringraziare, per l’affetto e per il supporto che ci avete donato”. Così, in un lungo post su Facebook, la famiglia Bocelli annuncia la fine delle ricerche di Pallina, il piccolo levriero italiano che si era perso in Sardegna “nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci”, come aveva scritto in un post sul suo profilo Twitter lo stesso cantante due giorni fa.

